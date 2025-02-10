歌手の工藤静香が１０日までに自身のインスタグラムを更新し、手作りのおやつを披露した。インスタグラムのストーリーズで「＠ｋｏｋｉが今朝ＮＹに」とモデルの次女が海外に出発したことを伝えた工藤。続く投稿で「フライパンにてんさい糖を適量、煮干し、ノリ！パリパリサクサク」とつづり、煮干しのおやつをアップ。さらに連続投稿で「こちらはわんちゃんクッキーきな粉さつまいも水」とペット用に作ったお菓子も掲