横浜市青葉区の住宅で昨年１０月、後藤寛治（ひろはる）さん（当時７５歳）が暴行されて死亡し、現金などが奪われた事件で、神奈川県警は１０日、愛知県春日井市鳥居松町、通信回線営業員藤井柊（しゅう）（２７）、住居不定、無職久保田陸斗（２２）の両被告を強盗殺人などの疑いで逮捕したと発表した。逮捕は６日。発表によると、２人は千葉県印西市、塗装工宝田真月（まづき）被告（２３）（強盗致死罪などで起訴）らと共謀