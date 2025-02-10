大分県立芸術文化短期大学で10日から一般選抜の試験が始まりました。 【写真を見る】大分県立芸術文化短期大学で一般選抜入試始まる273人が出願倍率は2.2倍 県立芸術文化短期大学の今年度の一般選抜A日程では、美術科や音楽科などの4学科であわせて122人程度の募集に対し、273人が出願。このうち138人が大学入学共通テストの結果を利用せずに受験する予定です。倍率は2.2倍となっています。 初日は全学科を対象に国語と英語