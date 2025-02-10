気象予報士など、メディアで活躍する酒井千佳さんが陶芸のワークショップや作品展示会を行う会社「トウキト」を起業したのは、いまから7年前のこと。本業とまるで違うビジネスをゼロから立ち上げた理由とはいったい── 。（全3回中の2回） 【写真】「クオリティ高っ」人気の食べ物をモチーフにした酒井さん自作の小皿（陶芸品）ほか（全14枚） 7年前に陶芸の会社を立ち上げた理由 ── フリーキャスタӦ