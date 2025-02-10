Ami Miyazaki［東京１０日ロイター］ - 林芳正官房長官は１０日午前の会見で、日本製鉄によるＵＳスチール買収に関するトランプ米大統領の発言に関して、「日本製鉄はこれまでと異なる大胆な提案を検討している」と述べた。トランプ米大統領は９日、買収計画を巡り「誰もＵＳスチールの過半数の株を持つことはできない」などと発言した。この発言に関して林官房長官は「日本製鉄は、本件を単なる買収とみているのではなく