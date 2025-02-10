香川県の公立高校で自己推薦入試の合格発表 香川県の公立高校で10日、自己推薦入試の合格発表が行われました。 高松商業高校では午前9時30分に合格者の受験番号が貼り出されました。 自己推薦入試は2月4日、26の公立高校で行われました。受験者数は2705人で、1332人が合格。平均倍率は2.03倍でした。また、全国からの募集枠には54人が受験し、48人が合格しました。 （合格者は―）「人生で一番うれしいで