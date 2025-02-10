アメリカのトランプ大統領はパレスチナ自治区ガザを所有して再開発するとの構想をめぐって、いったん移住させた住民たちがガザに戻ることに否定的な認識を示しました。トランプ大統領「ガザのパレスチナ住民がもう一度戻ることを許すのは、大きな間違いだ。（Ｑ.住民のガザへの帰還を許さないつもりですか？）ええ、彼らはガザに戻りたくない」トランプ大統領は9日、このように話すとともに、ガザの住民の移住先について「中東諸国