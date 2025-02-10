木村隆二被告2023年に和歌山市で岸田文雄前首相の演説会場に爆発物を投げ込んだとして、岸田氏らに対する殺人未遂や爆発物取締罰則違反など五つの罪に問われた無職木村隆二被告（25）の裁判員裁判が10日、和歌山地裁（福島恵子裁判長）で開かれ、検察側は「爆発物に殺傷能力があり、殺意があった。現職総理を狙い多数の人を巻き込んだ悪質なテロ行為だ」として懲役15年を求刑した。被告は「多くの人に迷惑をかけて大変申し訳な