占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年2月10日〜2月16日の運勢を西洋占星術で占います。 うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）ラッキーが潜伏中。素知らぬ顔で！マジメなあなたに幸運が訪れます。これまで通り、きちんとやるべきことを続けていきましょう。多少のやりにくさがあっても、そこは、経験と応用力でなんとかなるはず。そうやって、ちょっと工夫しながらやっていくと、あなたを悩ませてい