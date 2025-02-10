東京証券取引所週明け10日午前の東京株式市場の日経平均株価（225種）は一進一退の展開となった。トランプ米政権の関税政策への警戒感から売り注文が先行。朝方には一時、前週末終値からの下げ幅が100円を超えた。売り一巡後は好決算を示した銘柄が買われ、上昇に転じる場面もあった。午前終値は前週末終値比40円06銭安の3万8746円96銭だった。東証株価指数（TOPIX）は7.41ポイント安の2729.82。前週末の米国市場で主要な株