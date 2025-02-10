久保田陸斗容疑者＝2024年10月、千葉県警船橋東署首都圏で相次いだ住宅強盗のうち、横浜市青葉区の住宅で、住人の後藤寛治さん（75）が殺害され現金が奪われた事件で、神奈川県警は10日までに、強盗殺人や住居侵入の疑いで、愛知県春日井市、通信回線営業員藤井柊容疑者（27）と住所不定、無職久保田陸斗容疑者（22）を再逮捕した。6日付。いずれも実行役とみており、この事件での逮捕は計5人となった。藤井容疑者は黙秘してお