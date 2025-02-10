乃木坂46の6期生として、長嶋凛桜（ながしま りお）が発表された。 6期生オーディションは2024年の春と夏の2回に分けて実施され、合わせて11名が合格。春オーディションで合格した春組5名のうち、最後のメンバーとして長嶋さんが、YouTubeチャンネル「乃木坂配信中」にて発表となった。 長嶋さんは北海道出身の17歳。北海道にてロケを行い、美しい雪景色や、札幌市街を背景にした映像によって、長嶋さんがログインして続きを読むTh