占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年2月10日〜2月16日の運勢を西洋占星術で占います。 いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）“一回、休み”を実践！すると、いろいろ見えてくる！活気のある運勢です。このまま、ノンストップで進んでいきたい気がしますが、あえて止まりましょう。ノリと勢いで夢が広がり、広げた風呂敷を畳めなくなる恐れがあります。また、打てば響くが面白くて、昭和の100本