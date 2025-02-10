CDセールス1億枚を誇る世界的ロックバンドのリンキン・パークが10日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。生歌「The Emptiness Machine」を披露した。今回、女性ボーカルのエミリー・アームストロングと、ドラム（番組の中ではギター）のコリン・ブリテンを新メンバーに迎え、昨年9月、7年ぶりとなる新曲「Heavy Is the Crown」をリリースした。同年11月にはこれらの曲を含め、全11曲を収録した最新アルバム「Fro