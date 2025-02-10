冬の恒例イベント「津シティマラソン」が9日、三重県津市で開かれ、県内外から参加したランナーが汗を流しました。18回目を迎えた今年は、県内外から集まった約3500人が参加。青空のもと冷たい風が吹く中、午前9時のスタートで、北京オリンピック陸上女子5000メートル日本代表の小林祐梨子さんが号砲を鳴らすと、ランナーたちが一斉に走り出しました。日硝ハイウエーアリーナを発着点に市街地を巡る最長10キロのコースを、ランナー