占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年2月10日〜2月16日の運勢を西洋占星術で占います。 てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）目指せ、スペシャリスト！得意なことに磨きをかけて！“自分発見”の一週間です。最近、やけに似たようなことが続く気がしませんか？ 頼まれ事がパターン化している、チームやグループでの役割が固定化してきたなど、「これは、てんびん座さんが得意なこと」と周囲