占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年2月10日〜2月16日の運勢を西洋占星術で占います。 しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）分解と再構成。仕切りをする。壊れたものに見切りをつけましょう。ダメは承知で、いいところだけをうまく生かそうとしてきましたが、やっぱりそれは難しいと思い知ったのでは？ モトから絶たないとダメなのです。「少しだけなら」「たまには」の甘さをバッサリと断ち切っ