SUENEGA Group TOYOPET CUP岡山県少年サッカー優勝大会の決勝ラウンドが岡山県倉敷市で始まりました。 【写真を見る】「サッカーを楽しみ優勝を目指して」SUENEGA Group TOYOPET CUP優勝大会の決勝ラウンド始まる【岡山】 岡山県の少年サッカーの頂点を目指す大会で、小学6年生にとっては、最後の公式戦となります。決勝ラウンドは、97チームによる予選ラウンドを勝ち抜いた16チームが戦います