「スターバックス」は、2月15日（土）から期間限定で、みずみずしさと上品な甘さを併せ持つ白桃フレーバーを春らしい一杯に仕上げた「白桃と桜わらびもち フラペチーノ」を、全国の「スターバックス」店舗（一部を除く）で販売する。【写真】美しい！中目黒「スタバ」の桜ビバレッジ＆フード■夏とは異なるピーチの味わい今年のSAKURAプロモーションのテーマは、「Timeless Japanese Beauty」。いつの時代も人々を魅了する桜