山口県内の警察署に勤務する20代の男性巡査長が、知人女性のスカート内を撮影したなどとして、減給の懲戒処分を受けていたことがわかりました。懲戒処分を受けたのは、山口県内の警察署に勤務する20代の男性巡査長です。山口県警監察官室によりますと、男性巡査長はおととし（2023年）、県内の商業施設で、知人女性のスカート内を自身のスマートフォンで撮影し、さらに別の女性に対しても不適切な交際を行ってい