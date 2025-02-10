ウエルシア薬局は、プライベートブランド「からだWelcia」から、「チーズの数だけおいしくなった7種のチーズのチーズスナック」を2月9日より全国のウエルシア薬局にて販売する。同製品は、7種のチーズを贅沢に使ったチーズ味のコーンスナック。ノンフライ製法で、サクサクとした食感とシュワっとしたくちどけ感を実現している。7種のチーズパウダーは、チェダーチーズパウダー、クリームチーズパウダー、パルメザンチーズパウダー