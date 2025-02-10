３日から日本各地で降り続いた記録的な大雪は９日にピークを越えた。１０日朝時点でも、日本海側を中心に平年を大きく上回る積雪量となっている。国土交通省は、除雪作業は命綱やヘルメットなど安全な装備を身に着けて２人以上で行うなど事故に注意するよう呼びかけている。気象庁によると、北海道帯広市では１２時間降雪量で１２０センチを記録し、全国の観測史上最大を更新。新潟市中央区や新潟県佐渡市など９地点で各地点の