【ソウル聯合ニュース】韓国の革新系最大野党「共に民主党」の李在明（イ・ジェミョン）代表は１０日、国会で交渉団体代表演説を行い、「回復と成長はより良いあすのための必要条件」として、「『基本社会のための回復と成長委員会』を設置し、党の力を総動員する」と強調した。李氏は「成長の機会と結果を分かち合うべきだ。このような『公正成長』がより良い世の中の扉を開く」とし、「進歩的な政策であれ保守的な政策であれ有