Nupur Anand[ニューヨーク ７日 ロイター] - 米政府の新組織「政府効率化省（ＤＯＧＥ）」を率いる実業家イーロン・マスク氏が６日、マイアミで行われたＪＰモルガン・チェースの会合で対談し、政府再編に向けた幅広い取り組みについて語った。匿名の関係筋が明らかにした。会合はＪＰモルガンの資産管理事業トップ、メアリー・エルドエス氏が主催。ジェイミー・ダイモン最高経営責任者（ＣＥＯ）のほか、同行の主要顧客として