Gram Slattery[ワシントン ９日 ロイター] - トランプ米大統領は、イーロン・マスク氏が国防総省の監査を主導し、数千億ドル規模の「不正や乱用」を発見するだろうと述べた。９日に一部公表されたＦＯＸニュースのインタビューで「（マスク氏に）２４時間以内か非常に近いうちに、教育省を調べるよう言うつもりだ」とし、その後に軍を調べる考えを示した。国防総省について「数十億、数千億ドルもの不正や乱用が見つかるだろう