½ÅÍ×Ìµ·ÁÊ¸²½ºâÇ§ÄêÊÝ»ý¼Ô¡Ê¿Í´Ö¹ñÊõ¡Ë¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤¿Ï²¶Ê»Õ¡¦£²ÂåÌÜµþ»³¹¬»Þ¼ã¡Ê¤­¤ç¤¦¤ä¤Þ¡¦¤³¤¦¤·¤ï¤«¡Ë¤¬£±£°Æü¡¢º£·î£²£¸Æü¤Ë¤Ê¤ó¤Ð¥°¥é¥ó¥É²Ö·î¤Ç¾å±é¤¹¤ë¡Ö¿Í´Ö¹ñÊõÇ§Äêµ­Ç°¸ø±é¡×¤Î£Ð£Ò¤òÆ±½ê¤Ç¹Ô¤¤¡¢¸ø±é¤Ç¹¬»Þ¼ãÌò¤ò±é¤¸¤ëµÈÅÄÍµ¤éµÈËÜ¿·´î·à¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢£¶Ç¯Á°¤«¤é¹¬»Þ¼ã¤Ë¤è¤ëÏ²¶Ê¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë·îÄâÈ¬Êý¤é¤â¶î¤±¤Ä¤±¤¿¡£¹¬»Þ¼ã¤Ï¡Ö¤Ò¤È¤ê¤Ç±é¤¸¤Æ¤Ò¤È¤ê¤Ç²Î¤¦¡È¤Ò¤È¤ê¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡É¡×¤ÈÏ²¶Ê¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·