もうすぐバレンタイン。手作りのチョコレート菓子を作りたいけどあまり時間がない、難しいものは作れない…！そんな方におすすめなのが、混ぜて焼くだけで簡単に作れるブラウニー。今回はワンボウルで作れる濃厚ブラウニーのレシピをご紹介します。【詳細】他の記事はこちら濃厚ブラウニーを試すのにかかる時間約10分（焼成時間・冷ます時間を除く）濃厚ブラウニーのレシピ濃厚ブラウニーの材料（6個分）・チョコレート60g・無塩