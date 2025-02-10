今シーズン最強・最長寒波の影響が残り、10日(月)も、まだ広い範囲で、平年を上回る積雪となっています。11時の積雪は、青森県の酸ケ湯で432センチと平年比約1.3倍、福島県の会津若松は平年比約3.3倍、金沢は平年比4.5倍です。雪崩や屋根から落ちる雪・路面の凍結に注意すると共に、除雪作業はしっかり安全を確認して行ってください。寒波の影響が残る平年を大きく上回る積雪が続出先週、列島に襲来した「今シーズン最強・最長寒