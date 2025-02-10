９日、表彰式に臨む（左から）、銀メダルを獲得した韓国の鄭東鉉（チョン・ドンヒョン）、金メダルの小山敬之、銅メダルの鎌田宇朗。（ハルビン＝新華社記者／王松）【新華社ハルビン2月10日】中国黒竜江省ハルビンで開催中の第9回冬季アジア大会は9日、アルペンスキー男子回転が行われ、日本が金、銅メダルを獲得した。９日、試合に臨む日本の鎌田宇朗。鎌田は銅メダルを獲得した。（ハルビン＝新華社記者／楊青）９日、