2月7日（金）の『マツコ＆有吉 かりそめ天国』2時間スペシャルでは、大久保佳代子が手間暇かけ過ぎなスイーツ職人のもとを訪れ、その技を調査するVTR企画「手間暇かけ過ぎスイーツ」第3弾が放送された。今回、大久保は京都のスイーツ職人のもとへ潜入！ロケ開始早々、「スイーツ担当としてはありがたい。スイーツ情報って結構重宝がられる」といい、この企画に手ごたえを感じていると話す。しかし、どこかソワソワした様子の大久