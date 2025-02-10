横浜地裁相模原市南区の自宅マンションで昨年2月、両親を刺殺したなどとして、殺人と窃盗の罪に問われた長男（16）の裁判員裁判の論告求刑公判が10日、横浜地裁（吉井隆平裁判長）で開かれ、検察側は懲役10年以上15年以下の不定期刑を求刑した。弁護側は最終弁論で保護処分を求め、結審した。判決は20日。検察側は論告で、交際相手と過ごしたいという自己中心的な動機から、父親に続けて母親も殺害したと指摘。強固な殺意に基