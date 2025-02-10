俳優の広瀬すず（26）、伊藤沙莉（30）、オダギリジョー（48）が10日、都内で行われたサントリー『ザ・プレミアム・モルツ』新CM発表会に参加した。【動画】『ちびまる子ちゃん』実写化が実現！？“役衣装”で登場した広瀬すず＆伊藤沙莉＆オダギリジョー新CMは、メッセンジャー3年目の広瀬に加え、伊藤、オダギリを新メッセンジャーに起用。国民的アニメ『ちびまる子ちゃん』の20年後の世界を描いた新CM「プレモル子ちゃん」