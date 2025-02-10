東京時間10:54現在 東京金先物DEC 25月限（TOCOM） 1グラム＝14107.00（+72.00+0.51%） ＮＹ金先物APR 25月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝2894.30（+6.70+0.23%） ※東京金先物は5分程度の遅れ NY金先物は続伸。東京金もしっかりとなっている