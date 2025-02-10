アジア株香港株大幅続伸アリババが高い、トランプが中国への「デミニミス」維持発表 東京時間11:06現在 香港ハンセン指数 21501.08（+367.54+1.74%） 中国上海総合指数 3321.59（+14.21+0.51%） 台湾加権指数 23284.17（-194.10-0.83%） 韓国総合株価指数 2522.12（+0.20+0.01%） 豪ＡＳＸ２００指数 8480.90（-30.53-0.36%） アジア株は高安まちまち。 香港株は大幅続伸、10月