横浜市青葉区の住宅で昨年10月、住人の後藤寛治（ひろはる）さん（75）が闇バイトに応募した男らから暴行を受けて死亡した事件で、神奈川県警は、通信回線営業員藤井柊（しゅう）（27）=愛知県春日井市=、住所不定の無職久保田陸斗（22）の両容疑者を、強盗殺人などの疑いで再逮捕したと10日、発表した。神奈川県警本部に入る藤井柊（しゅう）容疑者（中央）=2025年2月6日午前10時34分、横浜市中区、稲葉有紗撮影捜査1課による