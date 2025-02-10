和歌山市で2023年4月、選挙の応援演説に来ていた当時の岸田文雄首相を狙って爆発物を投げ込んだとして、殺人未遂や公職選挙法違反など五つの罪に問われた無職、木村隆二被告（25）の裁判員裁判が10日、和歌山地裁（福島恵子裁判長）で開かれた。検察側は「現職総理大臣を含む多数の人を狙ったテロ行為で、民主主義の根幹を揺るがすものだ」と述べ、懲役15年を求刑した。木村隆二被告と事件をめぐる経緯起訴状などによると、木