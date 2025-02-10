8日に行われた日米首脳会談では、トランプ大統領（78）から驚くような要求はなく、石破茂総理大臣（68）は胸をなでおろしているかもしれません。一方で、「相互関税」という聞きなれない言葉も飛び出し、今週、日本に大きな影響が出る可能性があります。【画像】「また会ったらきっと楽しいだろうな」石破総理が話すトランプ大統領の印象■USスチール買収計画にも動き石破総理（出演したテレビ番組での発言）「また会ったら