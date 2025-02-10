悪質な交通事故の処罰のあり方に関して、鈴木馨祐法相は10日午後、危険運転致死傷罪の見直しを法制審議会（法相の諮問機関）に諮問する。要件があいまいで適用のハードルが高いとの声がある危険運転罪の要件について、運転手のアルコール濃度や超過速度の数値基準を設けることの可否が焦点になる。自動車運転死傷処罰法に基づく危険運転罪は、飲酒や高速度運転、赤信号無視など8類型の運転による死傷事故のうち、特に悪質性が