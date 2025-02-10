法金剛院庭園写真／shikou/イメージマート（歴史学者・倉本 一宏）日本の正史である六国史に載せられた個人の伝記「薨卒伝（こうそつでん）」。この連載では藤原氏などの有名貴族からあまり知られていない人物まで、興味深い人物に関する薨卒伝を取り上げ、平安京に生きた面白い人々の実像を紹介します。今回は『日本三代実録』より、清原秋雄です。＊この連載（『日本後紀』『続日本後紀』所載分​）をまとめた書籍『平安