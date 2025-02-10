東京計器が急反発している。前週末７日の取引終了後、２５年３月期の連結業績予想について、営業利益を４１億円から４５億７０００万円（前期比６５．１％増）へ、純利益を３０億９０００万円から３４億円（同４９．４％増）へ上方修正したことが好感されている。 売上高は防衛・通信機器事業で調達部品の納入遅れの影響が発生することに加え、農業機械向け機器の販売が低調に推移していることで５８３億円から５７４億円（