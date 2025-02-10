フリーアナウンサーの堀江聖夏（みな、31）が10日までに自身のインスタグラムを更新。スリット入りチャイナ服での蹴り技姿を披露した。「Hello！JapaneseChun-Li」とつづり、ブルーの生地で龍の刺しゅうが施されたスリット入りチャイナ服で蹴り技などを繰り出している写真などをアップした。この投稿にフォロワーらからは「脚線美に悶絶」「美脚〜」「思わず拡大」「カッコよくて、めちゃくちゃ可愛いです」「脚線美が素晴