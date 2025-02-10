橋本環奈が主演を務める連続テレビ小説『おむすび』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第19週「母親って何なん？」（第91回）が10日に放送され、ブログの読者から寄せられたメッセージに母・愛子（麻生久美子）が思わず絶叫。ネット上にはそんな愛子を心配する声が寄せられた。【写真】男性と対面する愛子（麻生久美子）明日の『おむすび』場面カット翔也（佐野勇斗）は脱サラして理容師の仕事に転職したいと聖人（北村有