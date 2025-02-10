スミダコーポレーション＝上げ足強め５連騰。前週末７日の取引終了後、２４年１２月期の連結決算発表にあわせ、２５年１２月期の業績・配当予想を開示した。今期の売上高予想は前期比微増の１４４０億円、最終利益予想は同５．４倍の３２億円とした。業績の底入れを期待した買いを誘う格好となったようだ。市場別では車載関連で増収を見込む一方、インダストリーと家電は減収を想定。欧州での事業構造改革によ