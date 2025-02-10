SKE48の元メンバーでタレントの三上悠亜（31）が9日深夜放送のテレビ朝日「有吉クイズ」（日曜深夜0・25）に出演。男性からのお誘いダイレクトメール（DM）について語った。X（旧ツイッター）のフォロワー数800万人以上を誇る三上。出演者の有吉弘行から「結構お誘いが来たりしますか？」とDMについて質問が。三上は「いや、日本の方はなくて。日本の方は私のバックが怖いって言われますいつも。全然怖くないんですけど」と