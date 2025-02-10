2025年1月24日より全国公開された「雪の花―ともに在りて―」。本作は、「雨あがる」や「博士の愛した数式」、「峠最後のサムライ」などで知られる名匠・小泉堯史監督が、吉村昭の小説「雪の花」を映画化した作品となる。公開前に試写で観た本作の感想を紹介(以下、ネタバレを含みます)。【写真】福井藩の町医者で漢方医の笠原良策(松坂桃李)映画「雪の花―ともに在りて―」メイン写真【ストーリー】江戸時代末期。死に至る