E＆Iクリエイション株式会社は、真ちゅうやステンレスを素材とするレリーズボタン「SRB1000」シリーズを2月7日（金）に発売した。 製造元のAkuser BE THE ULTIMATEは、2022年末に設立した中国・広東省のブランド。主に、独自デザインのシャッターボタンなどを中心に展開している。 「SRB1000」シリーズは、機械式腕時計のパーツ製造時に使用されるという5軸CNC加工により製造されたレリ&#12