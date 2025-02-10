グランディーズ [東証Ｇ] が2月10日昼(11:30)に決算を発表。24年12月期の連結経常利益は前の期比3.8倍の4.6億円に拡大したが、25年12月期は前期比48.5％減の2.4億円に落ち込む見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は前期比5円減の15円に減配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比5.7倍の4.6億円に急拡大し、売上営業利益率は前年同期の8.2％→29.4％に急改善した