ドジャースからFAとなり去就が注目されていた“キケ”ことエンリケ・ヘルナンデス内野手が9日（日本時間10日）、自身のSNSに「Walking through the open door（開け放たれたドアの向こうへ）」とのコメントと共に、昨季のポストシーズンでの自身のハイライト映像を投稿した。『ジ・アスレチックス』など米複数メディアはヘルナンデスがドジャースとの単年契約に同意し、チームに再び復帰すると報じている