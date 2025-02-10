2月14日のバレンタインデーに、映画『ファーストキス 1ST KISS』がの特別試写会が韓国で開催される。【関連】SixTONES松村北斗主演作が韓国で好印象『ファーストキス 1ST KISS』は、長らく倦怠期だった夫・硯駈（松村北斗）を事故で亡くした硯カンナ（松たか子）が、偶然手に入れたタイムトラベルの力を使用して、未来を変えようと奮闘する物語。先立って行われたブラインド試写会（事前情報を与えずに試写会を行い、観客の反応な