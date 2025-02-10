ボーイズグループStray Kidsのメンバー、I.Nが誕生日に合わせて1億ウォン（日本円＝約1040万円）を寄付し、ファンからもらった愛を意味深い場所に分けた。【写真】I.N、「Bottega Veneta」新アンバサダーに去る2月8日、I.Nは誕生日を迎え、ファンの愛に応えるため、サムスンソウル病院に1億ウォンを寄付した。I.Nの寄付金は、サムスンソウル病院で治療を受けている貧しい家庭の小児がん患者のための治療費として使われる予定だ。I.